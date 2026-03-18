Madeira recebe amanhã o galardão 'Região Segura para o AVC'

A Madeira foi distinguida, em 2025, pela Angels Portugal com o galardão ‘Região de Angels’, passando a ser uma Região Segura para o AVC. Trata-se da segunda região do país, depois do Algarve, a receber a distinção da Angels Portugal, a estrutura mundial que ajuda na formação e apoio às UAVCS e Regiões.

O Hospital Dr. Nélio Mendonça recebe a partir das 11 horas desta quinta-feira, 19 de Março, a cerimónia de entrega do galardão. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, estarão presentes no evento.

Madeira reconhecida como ‘Região Angel: segunda região segura para AVC em Portugal À margem da 2.ª edição da caminhada solidária ‘Pare o AVC, Junte-se a Nós!’, uma iniciativa promovida pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através da sua Unidade de AVC, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil, anunciou que a Região Autónoma da Madeira (RAM) foi oficialmente distinguida como ‘Região Angel’, tornando-se a segunda região em Portugal a alcançar este reconhecimento internacional que atesta elevados padrões de qualidade na resposta ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A certificação é atribuída pela Angels, estrutura Mundial, bem como pelo ESO - European Stroke Organisation, para ajudar as regiões e as Unidades de AVC a tratarem bem os seus utentes.

Uma região Angels é uma região na qual a consciencialização da comunidade, parcerias EMS (Serviços de Emergência Médica) e cuidados hospitalares agudos são otimizados para fornecer melhores resultados para doentes de AVC. Requer que hospitais, serviços de emergência, autoridades locais e educadores públicos trabalhem em conjunto para fornecer mãos seguras aos doentes de AVC nas suas comunidades.

Para ser considerada uma Região Angels, a Madeira teve de demonstrar eficiência na Via Verde AVC, desde o pré-hospitalar até ao tratamento hospitalar; o cumprimento rigoroso dos tempos de intervenção em casos de AVC; a formação contínua das equipas de saúde envolvidas no atendimento; e o compromisso com a melhoria contínua, através de auditorias e simulações clínicas.