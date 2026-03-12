Adufa entupida no Caminho do Pilar

Uma adufa entupida no passeio no Caminho do Pilar, no Funchal, está a provocar a saída de um volume considerável de água para a via pública.

O incidente está, neste momento, a causar transtorno naquela zona e o fluxo escorre pela berma do passeio, ocupando parte da faixa de rodagem.

A situação no local está a condicionar a passagem de peões no passeio e exige atenção redobrada por parte dos automobilistas que circulam nas imediações, devido ao pavimento molhado.