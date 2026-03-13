CMF muda circulação rodoviária à volta do Plaza Madeira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) implementou, desde a 01h00 desta noite, a alteração à circulação rodoviária na envolvente ao Plaza Madeira, com vista à "melhoria da fluidez do tráfego na zona central da cidade" e no "âmbito da estratégia municipal de gestão da mobilidade urbana. Na prática, haverá só um sentido de circulação, deixando de haver acesso ao parque de estacionamento do centro comercial pela Rua da Ponte de São Lázaro e, também, o sentido do trânsito inverte-se na Rua Serpa Pinto.

Eis o que consta nos termos do Edital n.º 186/2026, passando a vigorar as seguintes modificações:

A Rua Serpa Pinto funcionará no sentido sul–norte, ficando os condutores sujeitos à cedência de passagem na interseção com a Rua da Ponte de São Lázaro;

A Rua da Ponte de São Lázaro funcionará apenas no sentido este–oeste, excetuando-se o acesso ao parque de cargas e descargas do Plaza Madeira, que continuará a ser efetuado pela rotunda;

Ainda importa referir que "na via sul da Rua da Ponte de São Lázaro, no troço compreendido entre a Rua Dr. Brito Câmara e a Rua Serpa Pinto, serão criados 12 lugares de estacionamento reservados a motociclos e quadriciclos, reforçando a organização e disciplinamento do estacionamento na área", como se pode perceber na fotografia (a azul).

Quanto ao acesso ao já referido parque de estacionamento, diz a CMF que "com a nova organização viária, o acesso ao parque de estacionamento do Plaza Madeira poderá ser efetuado através dos seguintes percursos":

Pela Rotunda do Infante, com subida pela Rua Serpa Pinto e posterior acesso ao parque pela Rua da Ponte de São Lázaro;

Pela entrada com ligação direta à rotunda;

Assim, "através do circuito envolvente ao quarteirão, designadamente pela Rua do Conde de Canavial e Rua Major Reis Gomes, em conformidade com os novos sentidos de circulação definidos", passa a haver menos entraves, nomeadamente na rotunda.

Apenas "o acesso ao parque de cargas e descargas mantém-se pela rotunda, conforme sinalização instalada no local" e exemplificada na imagem a amarelo.

A autarquia acredita que "esta intervenção tem como objetivos reduzir conflitos de circulação na rotunda, melhorar a fluidez rodoviária, particularmente nos períodos de maior intensidade de tráfego, reforçar a segurança automóvel e pedonal e ajustar os acessos às dinâmicas comerciais existentes na zona".

Refere ainda que "a fase inicial de implementação contará com acompanhamento da Polícia de Segurança Pública (PSP), reforçando a segurança rodoviária e facilitando o período de transição para o novo modelo de circulação", sendo que a Câmara Municipal do Funchal "apela à atenção de todos os condutores para a nova sinalização e agradece a colaboração da população durante o período inicial de adaptação", conclui.