Mais de 90 voos cancelados de e para a Madeira devido ao mau tempo
As condições meteorológicas adversas que afectam o Arquipélago da Madeira levaram ao cancelamento de 92 voos entre chegadas e partidas, segundo dados da ANA – Aeroportos de Portugal actualizados às 21h00 desta segunda-feira. Até ao momento, registam-se 46 chegadas e 46 partidas canceladas, incluindo os voos da Binter que fazem a ligação ao Porto Santo. Um outro voo da Binter divergiu para as Canárias.
Binter cancelou voos de e para o Porto Santo
Em consequência dos ventos fortes que estão atingir o arquipélago madeirense, nesta manhã de sexta-feira, o ATR 72 da Binter não realizou a primeira viagem para o Porto Santo e, consequentemente, o regresso também foi cancelado.
Desde a manhã de hoje, aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo 13 aeronaves e partiram 17, enquanto algumas ligações chegaram a ocorrer, mas outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas.
Estão previstos dois voos adicionais para hoje: o FR 398 da Ryanair vindo de Brussels Charleroi, com saída prevista às 23h00, e o FR 364 da mesma companhia vindo de Dublin, com partida marcada para as 23h20.
A ANA alerta os passageiros para confirmarem o estado dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto, devido à manutenção de condições meteorológicas adversas que podem condicionar a operação nos próximos dias.
A situação está associada à depressão Regina, centrada na zona leste da Madeira e que deverá deslocar-se para sudeste na quarta-feira.
IPMA explica efeitos da depressão 'Regina' que vai afectar a Madeira
'Regina' é o nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à depressão que deverá chegar à Madeira a partir de amanhã.
O vento irá intensificar-se na terça-feira, soprando de Norte/ Noroeste com rajadas até 95 km/h, podendo atingir 120 km/h nas terras altas da ilha. Espera-se ainda ocorrência de aguaceiros, ocasionalmente de granizo, e neve acima dos 1.500 metros de altitude nas zonas montanhosas.
Devido a estas condições, o IPMA emitiu avisos laranja de rajada e de agitação marítima e aviso amarelo de neve, que deverão ser actualizados ao longo dos próximos dias. O aviso laranja indica risco moderado a elevado, enquanto o amarelo alerta para risco em atividades dependentes das condições meteorológicas.
IPMA mantém avisos laranja e amarelo, Capitania actualiza até amanhã
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera manteve praticamente todos os avisos laranja e amarelo para vento, agitação marítima, precipitação e neve para os próximos 3 dias no arquipélago da Madeira, ao mesmo tempo que a Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso a toda a população para o mau tempo que se avizinha.
