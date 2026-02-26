18 voos cancelados devido ao vento forte

Até às 20 horas desta quinta-feira, estavam confirmados 18 voos cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, correspondendo a oito chegadas e dez partidas, além de vários voos divergidos para o Porto Santo, Faro e Ilhas Canárias, devido às condições atmosféricas adversas.

Dos cancelamentos, oito voos, entre chegadas e partidas, eram ligações domésticas entre a Madeira e Lisboa, incluindo seis movimentos (ida e volta) operados pela TAP, o restante pela easyJet. Também foram canceladas as duas chegadas dos voos operados pela companhia Marabu, provenientes da Alemanha, cujas aeronaves divergiram para Faro, bem como a chegada e partida de voos da Eurowings e da Condor, também vindos na Alemanha, ambos desviados para o Porto Santo, e ainda os voos da Transavia France, com origem em França.

Entre os cancelamentos constava ainda o voo da Eurowings, vindo da Alemanha.

Só a partir de meio da tarde, com o abrandamento do vento, vários dos aviões que haviam divergido, nomeadamente para Porto Santo e Ilhas Canárias, conseguiram aterrar na pista de Santa Cruz.