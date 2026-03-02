IPMA mantém avisos laranja e amarelo, Capitania actualiza até amanhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera manteve praticamente todos os avisos laranja e amarelo para vento, agitação marítima, precipitação e neve para os próximos 3 dias no arquipélago da Madeira, ao mesmo tempo que a Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso a toda a população para o mau tempo que se avizinha.

Com a excepção do início do período, uma vez que o aviso amarelo de vento foi antecipado das 12 horas para as 9 horas de hoje, ou seja dentro de pouco tempo, nomeadamente a soprar forte de Norte, com rajadas até 80 km/h na costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, enquanto na costa nos extremos leste e oeste da costa Sul, soprará vento forte de Norte, com rajadas até 80 km/h, e ainda vento forte de Norte, com rajadas até 110 km/h. nas zonas montanhosas.

De resto, tanto na costa Norte como nas zonas montanhosas da Madeira já está em vigor o aviso amarelo para a precipitação, com duração das 6h00 ate às 12h00.

Por outro lado, a Capitania analisou os avisos do IPMA e actualizou os seus avisos para agitação marítima forte, vento forte e visibilidade má que estavam activos até às 18h00 de hoje e passam para as 06h00 de amanhã, 3 de Março, para todo o Arquipélago da Madeira.

Resumidamente:

Vento: N/NW muito fresco a forte (40-61km/h), por vezes muito forte (62-74km/h)

Visibilidade: Moderada, por vezes fraca a má durante a manhã, tornando-se boa a moderada a partir da tarde.

Ondulação: Costa Norte: N/NW 1,5 a 2,5 M, aumentando gradualmente para 4,5 a 5,5 M; Costa Sul: W/SW 1 a 2 M, aumentando gradualmente para 2,5 a 4,5 M na parte W.

Mais do que habitualmente, importa passar a palavra e informar quem não esteja avisado, nomeadamente turistas, para que saibam que é recomendada "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Por isso, saiba que deve:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;