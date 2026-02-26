13 voos cancelados e vários divergidos

Até às 16 horas desta quinta-feira, estavam confirmados 13 voos cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, correspondendo a sete chegadas e seis partidas, além de vários voos divergidos para o Porto Santo, Faro e Ilhas Canárias, devido às condições atmosféricas adversas.

Dos voos cancelados, oito dizem respeito a ligações domésticas entre a Madeira e Lisboa, incluindo três movimentos (ida e volta) operados pela TAP e um pela easyJet. Estão igualmente canceladas as duas chegadas dos voos da Marabu provenientes da Alemanha, cujas aeronaves divergiram para Faro, bem como a chegada e partida do voo da Transavia France, com origem em França.

Entre os cancelamentos consta ainda o voo da Eurowings vindo da Alemanha, que durante a manhã foi desviado para o Porto Santo. Já como divergido, na página da ANA Aeroportos, surgia às 16 horas o voo da Condor, também proveniente da Alemanha, igualmente encaminhado para o Porto Santo.

Um avião da Jet2, vindo do Reino Unido com destino ao Funchal, acabou por rumar a Tenerife, nas Ilhas Canárias.

O mau tempo — vento forte — continua, assim, a condicionar a operação aérea na Região, sendo aconselhado aos passageiros que confirmem o estado dos respectivos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.