Binter cancelou voos de e para o Porto Santo

Em consequência dos ventos fortes que estão atingir o arquipélago madeirense, nesta manhã de sexta-feira, o ATR 72 da Binter não realizou a primeira viagem para o Porto Santo e, consequentemente, o regresso também foi cancelado.

A aeronave da companhia área canariana devia ter levantado voo da Madeira às 07h30 e aterrado às 07h55, mas tal como praticamente todos os voos previstos hoje de e para o Aeroporto da Madeira, quase nenhum voo aconteceu até agora.

A Binter cancelou esta primeira viagem, agora resta saber se as condições atmosféricas, vão deixar realizar a segunda viagem ao final da tarde, com o horário de saída da Madeira às 19h00 e chegada ao Porto Santo às 19h25. O regresso à Madeira às 20h00 e chegada prevista ao Aeroporto CR7 às 20h25.

Entretanto já se encontram duas aeronaves no aeroporto do Porto Santo, que não conseguiram aterrar esta manhã na Madeira, um dos poucos que não cancelou ou não divergiu para Lisboa, por exemplo.

Segundo o portal da ANA - Aeroportos da Madeira, apenas um voo partiu para Shannon, na Irlanda. O voo da Ryanair partiu às 6h00. Desde então só se vê cancelamentos e voos divergidos ou ainda por definir.