Dezenas de voos cancelados e divergidos esta manhã
A manhã desta segunda-feira está complicada para quem quer sair ou aterrar na ilha da Madeira devido às condições meteorológicas adversas. A easyJet, por exemplo, já cancelou praticamente todos os voos agendados para hoje.
Ao longo da manhã diversas aeronaves divergiram para a ilha do Porto Santo, Lisboa, Tenerife e Faro. Pelas 10 horas o voo da Wizzair, proveniente de Viena e com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira, acabou mesmo por ter de divergir para a Ilha Dourada.
Neste momento não está nenhuma aeronave 'às voltas' para aterrar na Madeira.
Tal como noticiado esta segunda-feira de manhã, entre partidas e chegadas já foram cancelados 50 voos.
Francisco José Cardoso , Gonçalo Maia , 02 Março 2026 - 09:19
Em causa está a passagem da depressão Regina pelo arquipélago. Está prevista a intensificação de vento, soprando de norte com rajadas até 80 km/hora, sendo até 110 km/hora nas terras altas da ilha da Madeira.
Amanhã o vento irá intensificar-se ainda mais, com rajadas até 95 km/hora, sendo até 120 km/hora nas terras altas da ilha da Madeira e diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira. Prevista a ocorrência de aguaceiros, que serão ocasionalmente de granizo, na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
Miguel Fernandes Luís , 01 Março 2026 - 20:01
Estão em vigor avisos laranja e amarelo para vento, agitação marítima, precipitação e neve para os próximos 3 dias no arquipélago da Madeira. A Capitania do Porto do Funchal actualizou, ainda, o aviso para o mau tempo.
Francisco José Cardoso , 02 Março 2026 - 08:01
Mais Casos
