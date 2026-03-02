Passam a 85 voos cancelados de e para a Madeira

Até às 18h10 desta segunda-feira, 2 de Março, mais de 80 voos com partida e destino à ilha da Madeira foram cancelado devido às condições meteorológicas adversas, informa a ANA Aeroportos na sua página 'on-line'.

De acordo com a informação disponibilizada é possível contabilizar, até ao momento, 43 chegadas canceladas, assim como 42 partidas.

Ao longo do dia, tal como noticiado pelo DIÁRIO, algumas aeronaves ainda tentaram a sua 'sorte', mas acabaram mesmo por divergir para o Porto Santo, Lisboa, Porto e Tenerife. Outros voos foram cancelados previamente pelas companhias aéreas

Desde a manhã de hoje, aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo 10 aviões e partiram 13 aeronaves.

As ligações canceladas abrangem vários destinos europeus, incluindo Lisboa, Porto, Londres (Gatwick, Luton e Stansted), Manchester, Birmingham, Amesterdão, Düsseldorf, Frankfurt, Berlim, Viena, Luxemburgo, Copenhaga, Helsínquia, Riga e Gdansk, entre outros.

A concentração de cancelamentos ao longo de praticamente todo o dia provocou constrangimentos significativos aos passageiros, obrigando a reencaminhamentos e alterações de planos de viagem.

A ANA Aeroportos alerta, na sua página, que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação nos próximos dias. "Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto", refere.