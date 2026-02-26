Mais três aviões desviados devido ao vento em Santa Cruz

Neste início de tarde, mais três aviões provenientes da Alemanha foram desviados devido às condições atmosféricas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Duas aeronaves da Marabu, com origem em Leipzig e Hamburgo, seguem agora para o Aeroporto de Faro, enquanto um avião da Condor, vindo de Munique com destino à Madeira, aterrou no Porto Santo.

Mais cedo, quatro voos da TAP que faziam a ligação Lisboa–Funchal–Lisboa foram cancelados (duas chegadas e duas partidas) após as duas aeronaves terem regressado ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Entretanto o avião da Eurowings (na imagem) proveniente de Estugarda, que durante a manhã divergiu para o Porto Santo, acabou por aterrar na pista de Santa Cruz já esta tarde.