Aumento de 4,3% nos passageiros desembarcados no Aeroporto da Madeira

De acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) no mês de Janeiro de 2026 contabilizaram-se 355,7 mil passageiros em movimento nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, "transportados em 2.686 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +4,3% e +4,0%, respectivamente", informa hoje a DREM.

Nesse primeiro mês do ano, só o aeroporto da Madeira registou um aumento tanto "no movimento de aeronaves (2.533; +4,8% face a Janeiro de 2025), como no número de passageiros (345,9 mil; +4,8%)", uma vez que no aeroporto do Porto Santo, "verificou-se um decréscimo no movimento de aeronaves (153; -7,3% em relação ao mesmo período de 2025) e no número de passageiros (9,8 mil; -10,0%)".

Em Janeiro, "cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 137 passageiros (valor idêntico ao de Janeiro de 2025) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu os 64 passageiros (66 no mesmo período de 2025)", frisa.

A DREM dá conta ainda que o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou sobretudo no tráfego internacional, 7,6% (204,8 mil) e manteve-se quase inalterado (+0,2%) no segmento doméstico, com 150,9 mil passageiros.

Foto DREM

"No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (58,7% do total) predominou face ao doméstico (41,3%). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (84,2% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período de 2025 (75,5%)", especifica.

Neste mês, "os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,7% do total de aeronaves movimentadas e 95,6% dos passageiros (90,4% e 92,3% em Janeiro de 2025, respetivamente)", sendo que "a taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 78,2%, tendo o aeroporto da Madeira registado igual proporção (78,2%) e o do Porto Santo 77,7%. No mesmo mês do ano anterior, a taxa de ocupação homóloga foi inferior no conjunto dos dois aeroportos regionais (77,9%), no aeroporto da Madeira (78,0%) e no aeroporto do Porto Santo (75,0%)".

Por fim, acrescenta, em termos de mercados, "os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 354,7 mil, 42,5% dos quais correspondentes ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas, e 57,5% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido (29,7%) e a Alemanha (21,5%) foram os principais países de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM. A Polónia (14,1%) ocupou a terceira posição, seguida pelos Países Baixos (5,5%)", conclui a DREM.