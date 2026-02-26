 DNOTICIAS.PT
Passageira de cruzeiro sofre queda na Sé

Mulher de 65 anos com suspeita de fractura num braço e outras mazelas

foto ASPRESS

Uma passageira de um navio de cruzeiro atracado no Porto do Funchal sofreu uma queda, pelas 13h50, no interior da Sé.

A mulher, de 65 anos, queixava-se de dores nas costelas e na coluna, havendo suspeita de fractura num dos braços.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e transportada para a unidade hospitalar para avaliação e tratamento

