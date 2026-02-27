47 detenções nos aeroportos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 27 de Fevereiro, dá conta que a posse de arma proibida lidera as ocorrências registadas, em 2025, nas infra-estruturas aeroportuárias da Região. PSP e ANA alertam para a proibição e penalização dos cartões com lâmina dissimulada.

Madeira quer repetir “ano fantástico”

Fique a saber que o Verão IATA traz mais 2,7% de lugares para passageiros e 2,5% de frequências de voos, conforme revelou, na BTL, o secretário regional do Turismo. Madeira ‘pisca o olho’ ao mercado romeno e pede mais à TAP.

Perto de 200 doentes tratados em casa em 2025

Descubra que, em breve, a Unidade de Hospitalização Domiciliária, cujo alcance não vai além do Funchal, verá número de viaturas triplicar, uma promessa com mais de um ano e meio que será cumprida com dinheiro do PRR.

Condutores à mercê de um serviço que ainda não arrancou

Licença internacional prevista por lei continua indisponível no Instituto de Mobilidade e Transportes, obrigando ao recurso a alternativas privadas.

Destaque ainda para: Subsídio de desemprego cresce 40% desde 2020.

