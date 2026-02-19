Passageira de navio cruzeiros resgatada nos mares da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a madrugada desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, uma operação de resgate de um passageiro de um navio cruzeiro que navegava a cerca de 170 milhas náuticas (aproximadamente 314 quilómetros) a nordeste do Funchal, na Madeira.

Em comunicado emitido, a Marinha explica que o alerta foi recebido pelas 21h45 de 18 de Fevereiro, através do comandante do navio cruzeiro, a informar que um dos passageiros a bordo, uma mulher de 86 anos e nacionalidade britânica, apresentava "fortes dores nas costas que causaram paraplegia dos membros inferiores".

Foto Marinha Portuguesa

Após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar (CODU-MAR), foi determinado o resgate da vítima, tendo sido activado para o local um helicóptero EH-101, da Força Aérea Portuguesa.

A vítima foi resgatada para Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, sendo posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários do Funchal para uma unidade hospitalar.

A Marinha destaca que, através dos seus Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, "garante uma resposta contínua nos espaços marítimos sob responsabilidade nacional a incidentes que possam ocorrer, 24 horas por dia, 365 dias do ano".