AIDAluna traz a bordo 2.060 passageiros e passa a noite na Madeira
O Porto do Funchal está a receber esta terça-feira o AIDAluna que traz a bordo 2.060 passageiros e 653 tripulantes para passar à noite na Madeira.
"O navio, da AIDA Cruises, chegou pelas 8h45 de Santa Cruz de La Palma, e parte quarta-feira, pelas 18 horas, para Puerto del Rosario, Fuerteventura. Uma escala agenciada pela Blatas", revela a APRAM.
E acrescenta: "Está a navegar no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), realizando cruzeiros de doze dias. Este, começou no dia 15 de Fevereiro em Gran Canaria, visitou as ilhas de Lanzarote, La Gomera, La Palma, Tenerife e ainda o porto marroquino de Agadir, e termina na próxima sexta-feira, em Gran Canaria".
Amanhã, vai ter a companhia do Mein Schiff Relax e do Marella Voyager, que trazem mais seis mil passageiros.