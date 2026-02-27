Centenas de passageiros que viajavam de avião vão para a Madeira de Lobo Marinho

Centenas de passageiros que deveriam ter chegado à Madeira de avião, esta manhã, e cujos aviões não conseguiram aterrar e divergiram para o Porto Santo, vão viajar à noite, no navio Lobo Marinho.

O DIÁRIO pôde constatar, esta manhã, que centenas de turistas e madeirenses, já desembarcaram dos aviões das companhias aéreas, easyJet e Rayanair. A maioria das pessoas já tem "bilhetes em trânsito ", para poder mais tarde embarcar no navio Lobo Marinho, para viajar para a ilha da Madeira.

Tudo indica que os aviões que estão na placa do aeroporto do Porto Santo vão retomar voo, logo que possível, para continente português.