50 voos cancelados e ATR da Binter não consegue aterrar no Porto Santo
Os próximos dias prometem horas de muito caos no aeroporto da Madeira e hoje já começou bem cedo, com o ATR 72 da companhia aérea canariana Binter a não conseguir aterrar esta manhã no... Porto Santo. Desta feita, aconteceu o contrário.
Tal aconteceu porque as condições atmosféricas bastantes adversas, com chuva, vento e má visibilidade impediram uma aproximação à pista do aeroporto da 'ilha dourada' em segurança.
O aparelho regressou à ilha da Madeira, onde provavelmente vai esperar por melhores condições do tempo, ou cancela a viagem. Aliás, a ANA-Aeroportos de Portugal já tem este voo de regresso da ilha do Porto santo cancelada, apesar deste ter partido pelas 8h33, como vimos voltou para trás.
Agora, resta esperar que faça a segunda viagem programada, com partida da Madeira às 19h00 para o Porto Santo, embora as condições atmosféricas não antevejam boas notícias.
Aliás, antecipadamente, já há vários voos cancelados de e para a Madeira. Além do referido voo da Binter que devia chegar pelas 8h45, já estão cancelados voos de Amesterdão (Transavia), Bristol (easyJet), Londres-Gatwick (easyJet), Londres-Luton (Jet2), Belfast (Jet2), Manchester (TUI Airways), Liverpool (Jet2), Birmingham (TUI Airways), Londres-Stansted (Jet2), Lisboa (TAP), Bournemouth (Jet2), Edimburgo (Jet2), Manchester (Jet2), Newcastle (Jet2), Birmingham (Jt2), Bristol (Jet2), East Midlands (Jet2), Lisboa (easyJet), Berlin-Brandenburg (easyJet), Glasgow (Jet2), Lisboa (TAP), Londres-Gatwick (easyJet), Lisboa (TAP), Porto (TAP) e Lisboa (TAP), este último o voo das 22h55.
E estes 26 voos de chegada já cancelados devem-se juntar vários outros ainda agendados ou com situação operacional indefinida, para já, no Aeroporto da Madeira. As partidas, por seu turno, a esta hora, contam-se 24 voos.
Na prática, pelo menos 50 voos de chegada e partida já foram cancelados a esta hora, pouco depois das 9h00 desta segunda-feira. Nos últimos minutos um voo da LuxAir, proveniente de Luxemburgo, divergiu para o Porto Santo, onda acaba de aterrar.