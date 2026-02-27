Após 26 voos cancelados na Madeira, sexta-feira começa com novos cancelamentos

O Aeroporto da Madeira teve ontem um daqueles dias que nenhum passageiro gosta de enfrentar, com voos divergidos ou cancelados, adiamentos de chegadas e regressos a casa, numa operacionalidade que contou com 26 voos de chegada e partida cancelados.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, da programação de ontem, incluindo o voo da TAP com chegada prevista para a 01h00, e as partidas subsequentes (desta madrugada), foram mais 6 voos cancelados (3 chegadas e 3 partidas) a juntar aos 20 cancelamentos confirmados até às 23 horas.

Para o dia de hoje, estão previstos 43 voos de chegada e outras tantas de partida. Para já, a esta hora, há dois que já foram cancelados - um voo da TAP (TP1709) que devia chegar às 8h00 vindo do Porto e um voo da Transavia France (TO7844), que devia chegar pelas 8h30 vindo de Marselha - e o primeiro voo da manhã que, a esta hora, está às voltas entre a Madeira e o Porto Santo.

O voo da easyJet (EJU7751) que vem do Porto, até devia chegar com antecedência face à hora prevista (8h05), mas neste momento ainda não se proporcionaram as condições para iniciar a tentativa de aterrar no Aeroporto da Madeira.

Recorda a Ana - Aeroportos de Portugal que "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias", apelando aos passageiros que contactem a sua companhia para "confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto", evitando assim os habituais ajuntamentos.