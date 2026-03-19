FC Porto garante quartos de final após nova vitória sobre Estugarda

O FC Porto confirmou hoje o apuramento para os quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer novamente o Estugarda, por 2-0, em jogo da segunda mão dos 'oitavos', disputado no Estádio do Dragão.

Uma semana após o triunfo por 2-1 na Alemanha, os 'azuis e brancos' consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72), para garantirem pela quinta vez a presença nos 'quartos' da segunda competição da UEFA, que venceram em 2010/11 e em 2002/03, esta ainda sob a designação de Taça UEFA.