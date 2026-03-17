O Arsenal é o adversário do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois de hoje ter vencido na receção ao Bayer Leverkusen, por 2-0, no encontro da segunda mão dos 'oitavos'.

Após o empate 1-1 na primeira mão, na Alemanha, os londrinos bateram os germânicos com golos de Eberechi Eze, aos 36 minutos, e Declan Rice, aos 63, para assegurarem a terceira presença consecutiva nos 'quartos' da 'Champions' e a 10.ª em termos globais, sendo que a primeira, em 1971/72, foi alcançada ainda na Taça dos Campeões Europeus.

Os 'gunners', finalistas da prova em 2005/06, defrontam o Sporting na próxima fase, após os 'leões' terem hoje invertido a desvantagem de 3-0 da primeira mão com uma goleada por 5-0 sobre o Bodo/Glimt.

A partida da primeira mão dos quartos de final joga-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 07 ou 08 de abril, e a segunda em Londres, no dia 14 ou 15 do mesmo mês.