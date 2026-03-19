FC Porto procura confirmar vantagem e seguir para os quartos de final

O FC Porto procura hoje confirmar o bom resultado da primeira mão na Alemanha (2-1) e 'carimbar' a presença nos quartos de final da Liga Europa de futebol, na receção ao Estugarda, no Estádio do Dragão.

Os 'dragões', líderes da I Liga portuguesa, impuseram-se em Estugarda pela margem mínima, com o resultado a ficar definido ao intervalo, com golos de Moffi (21 minutos) e Rodrigo Mora (27), enquanto Deniz Undav (40) marcou para os alemães.

O jogo de hoje no Estádio do Dragão tem início às 20:00 e será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, sendo que o vencedor da eliminatória irá defrontar na próxima ronda os ingleses do Nottingham Forest ou os dinamarqueses do Midtjylland.

O FC Porto tem um importante histórico na Liga Europa, que venceu em duas ocasiões, em 2002/03, ainda sob a designação de Taça UEFA, e em 2010/11, numa final em Dublin em que bateu o Sporting de Braga (1-0).

Já o Estugarda, emblema que conta com o avançado português Tiago Tomás, tem como melhor desempenho na competição a presença na final de 1988/89, então a duas mãos, na qual foi derrotado pelo Nápoles, tendo ainda duas presenças como semifinalista.

Caso o FC Porto se qualifique, será a quinta presença da equipa portuguesa nuns quartos de final da competição.