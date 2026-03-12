FC Porto e Braga defrontam Estugarda e Ferencváros no arranque dos 'oitavos'

FC Porto e Sporting de Braga defrontam hoje o Estugarda, na Alemanha, e o Ferencváros, na Hungria, em jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, após dois confrontos marcantes na I Liga portuguesa.

Os 'dragões' mantiveram distâncias na liderança do campeonato ao empatarem 2-2 no estádio do Benfica (terceiro classificado), num encontro em que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, o mesmo resultado obtido pelos 'arsenalistas' (quartos colocados) na receção ao bicampeão Sporting, que ocupa o segundo lugar e consentiu a igualdade já em período de compensação.

FC Porto e Sporting de Braga terminaram no quinto e sexto lugares da fase de liga e apuraram-se diretamente para os 'oitavos', ao contrário de Estugarda (11.º) e Ferencváros (12.º), que tiveram de disputar um play-off, no qual se impuseram ao Celtic e ao Ludogorets, respetivamente.

Os portuenses, que conquistaram a segunda prova europeia de clubes em 2003 e 2011, terão pela frente, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), o adversário mais temível, uma vez que o Estugarda, no qual alinha o avançado português Tiago Tomás, ocupa o quarto lugar na Liga alemã.

O Sporting de Braga, derrotado por 1-0 pelos 'dragões' em 2011, na única final que disputou, reúne mais favoritismo no confronto de Budapeste, com início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com o heptacampeão húngaro, atual segundo classificado do campeonato magiar, em igualdade com o líder Gyori ETO.

Os clubes portugueses terão pela frente adversários que nunca defrontaram e a vantagem teórica de disputarem em casa a partida da segunda mão, em 18 e 19 de março, por terem terminado a fase de liga nos oito primeiros lugares, numa caminhada que pode terminar em 20 de maio, no estádio do Besiktas, em Istambul, na Turquia, palco da final da Liga Europa de 2025/26.

O Lyon, quarto classificado da Liga francesa, treinado pelo português Paulo Fonseca, desloca-se ao terreno do Celta de Vigo, sexto na espanhola, enquanto o Nottingham Forest, que é orientado por Vítor Pereira e ocupa a 17.ª posição em Inglaterra, recebe o Midtjylland, com o qual perdeu por 3-2 na fase de liga, antes de o técnico luso assumir o comando.