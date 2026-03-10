Lituano Rumsas arbitra Estugarda-FC Porto, escocês Wash dirige Ferencváros-Braga
O lituano Donatas Rumsas vai dirigir o jogo Estugarda-FC Porto e o escocês Nicholas Walsh será o árbitro do Ferencváros-Sporting de Braga, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, anunciou hoje a UEFA.
Rumsas, de 37 anos, internacional desde 2016, terá como assistentes os compatriotas Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, enquanto a função de videoárbitro (VAR) será desempenhada pelo neerlandês Dennis Johan Higler.
O juiz lituano vai dirigir pela primeira vez uma partida do FC Porto, líder da I Liga portuguesa, no estádio do Estugarda, que ocupa o quarto lugar no campeonato alemão, na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa).
Wash, de 35 anos, será coadjuvado pelos compatriotas Francis Connor e Daniel McFarlane, cabendo a função de VAR ao inglês Darren England no jogo que se disputa também na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no estádio do Ferencváros, heptacampeão húngaro e que ocupa a segunda posição no campeonato magiar, em igualdade pontual com o líder Gyori ETO.
O escocês, internacional desde 2018, já dirigiu um encontro que envolveu o Sporting de Braga, quarto colocado da I Liga, na época passada, no terreno dos belgas do Union St. Gilloise, da fase de liga da segunda prova europeia de clubes, que os minhotos perderam por 2-1.
Na Liga Conferência, o árbitro português Luís Godinho foi nomeado para dirigir o Celje-AEK Atenas, na Eslovénia, no qual terá como assistentes Rui Teixeira e Pedro Martins, com André Narciso na função de VAR.