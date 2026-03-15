FC Porto vence Moreirense e reforça liderança

O FC Porto reforçou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Moreirense por 3-0, depois do 2-2 na Luz, em encontro da 26.ª jornada, disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

Gabri Veiga, aos 14 minutos, Oskar Pietuszewski, aos 25, e William Gomes, aos 81, marcaram os tentos dos 'dragões', que em casa só não bateram Benfica (0-0) e Sporting (1-1).

O 'onze' de Francesco Farioli passou a somar 69 pontos, provisoriamente mais sete do que Sporting, que adiou a receção ao Tondela, e Benfica, enquanto o Moreirense manteve-se com 35, no oitavo lugar.