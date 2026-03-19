Matilde Nóbrega vence V Festival de Vozes da Escola Gonçalves Zarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco acolheu esta quarta-feira, 18 de Março, o V Festival de Vozes – A Voz da Nossa Escola', iniciativa organizada pelos docentes do grupo de Educação Musical.

O evento decorreu na sala de sessões da escola e contou com a participação de 11 canções interpretadas por alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. A vencedora desta edição foi Matilde Nóbrega, aluna da turma 2 do 8.º ano de escolaridade.

Segundo a organização, tratou-se de “um momento verdadeiramente especial, marcado pelo talento e dedicação de todos os participantes”.

Em nota de imprensa, a escola destaca que a actividade teve como objectivos “estimular o gosto pelo canto, desenvolver as capacidades de interpretação vocal, incentivar a criatividade e a descoberta de talentos musicais”, bem como “promover a confiança e a presença em palco dos alunos” e “valorizar a educação artística no contexto escolar”.

A organização destaca ainda “o excelente trabalho e empenho demonstrado por todos os discentes, que proporcionaram um grande momento musical”.