José Carlos Gonçalves afasta cenário de eleições intercalares

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves, garantiu que não haverá eleições intercalares no concelho, apesar da crise política que levou à retirada de pelouros a dois vereadores do executivo.

Vereadores do Chega ficam sem pelouros em São Vicente É uma 'bomba' que acaba de cair em São Vicente. A crise política na Câmara Municipal de São Vicente agravou-se após o chumbo de uma proposta apresentada pelo presidente na última reunião de Câmara. Na sequência desse episódio, esta manhã o presidente da autarquia, José Carlos Gonçalves, decidiu retirar os pelouros à vice-presidente Helena Freitas e ao vereador Fábio Costa, ambos eleitos pelo Chega.

O autarca procurou transmitir uma mensagem de estabilidade, assegurando que a governação municipal continuará normalmente e que o foco permanece na população.

“São Vicente não vai a eleições. São Vicente está bem, vai continuar bem e vamos servir bem a população do nosso concelho”, afirmou, sublinhando que foi eleito pelos munícipes e que pretende cumprir o mandato até ao fim.

O presidente reforçou que a sua actuação não é movida por interesses pessoais, mas pelo compromisso com o concelho.

“Fui eleito pelas pessoas do concelho e vou manter o meu trabalho em prol das pessoas. Não é um projecto pessoal. É servir a população”, declarou.

José Carlos Gonçalves procurou também afastar a ideia de instabilidade interna na autarquia, lembrando que recentemente foram nomeados chefes de divisão e que os serviços municipais continuam a funcionar normalmente.

“Os colaboradores da Câmara estão empenhados e a trabalhar para que tudo continue a funcionar bem”, referiu.

Questionado sobre as razões que levaram à ruptura política com os vereadores Helena Freitas e Fábio Costa, o autarca escusou-se a detalhar os motivos, garantindo apenas que existiram várias situações que motivaram a decisão.

“Foram várias situações que agora não vou expor, porque não estou aqui para lavar roupa suja. Estou aqui para trabalhar em prol da população”, disse.

Apesar da perda de confiança política que levou à retirada dos pelouros, José Carlos Gonçalves assegura que mantém apoio suficiente para continuar a governar e que o essencial é garantir estabilidade institucional.

“Tenho apoio de vários quadrantes. As pessoas sabem que estou aqui pela população e é por ela que continuarei a trabalhar”, concluiu.