II Encontro de Grupos Corais 'Vozes de Esperança' no Curral das Freiras

A Igreja Paroquial do Curral das Freiras será o palco do II Encontro de Grupos Corais no próximo dia 14 de Março, pelas 16 horas. Trata-se de uma iniciativa da Casa do Povo do Curral das Freiras que promete unir a freguesia através da música e da tradição.

O evento intitulado 'Vozes de Esperança' integra o mês das comemorações do aniversário da freguesia do Curral das Freiras. O encontro pretende não só celebrar a data marcante, mas também promover o intercâmbio cultural entre diferentes grupos corais da Região Autónoma da Madeira.

O programa contará com a participação do Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura, Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial, Tuna Sénior da Universidade Sénior de Câmara de Lobos e, naturalmente, o Grupo Coral da Casa do Povo do Curral das Freiras.

A realização do encontro de cariz cultural e social conta com o apoio institucional da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Paróquia do Curral das Freiras e da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.