Summer Opening vence duas categorias nos Iberian Festival Awards 2026

O Summer Opening voltou a conquistar destaque nos Iberian Festival Awards, recebendo prémios em duas categorias, durante a gala realizada na noite de sábado, 14 de Março, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, Açores.

Esta distinção marca o quarto ano consecutivo em que o festival madeirense é premiado por excelência, reforçando a sua posição na Península Ibérica.

O festival recebeu o Best Service Provider, atribuído à 3cket, e o Best Live Performance (PT), pela actuação da banda madeirense Napa.

O primeiro prémio foi decidido pelo júri, enquanto o segundo resultou da votação do público.

Nomeado em 12 categorias, o Summer Opening atingiu ainda o Top 10 ibérico em 'Best Medium Sized Festival', 'The Event Safety Award', 'Best Live Electronic Act – Pedro Sampaio' e 'Best Brand Activation – Pingo Doce'.

Vencedores dos Iberian Festival Awards anunciados hoje, com Summer Opening entre os nomeados Vários festivais de música portugueses estão nomeados aos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), que contam com mais de 25 categorias e cujos vencedores são anunciados hoje numa cerimónia em Ponta Delgada.

No seu historial, o festival soma já seis distinções nos Iberian Festival Awards. “São prova de que vale a pena continuar a apostar nos artistas locais e que, mais cedo ou mais tarde, a qualidade acaba sempre por ocupar o seu espaço”, sublinha o comunicado da organização do Summer Opening, destacando a actuação dos Napa e a parceria com a 3cket.

O prémio confirma o reconhecimento crescente do Summer Opening entre os festivais da Península, reforçando a importância da Madeira como palco de experiências musicais de excelência, num formato que alia público, artistas e inovação tecnológica.

O festival madeirense Carvão em Brasa também integra a lista de vencedores, com o prémio 'Best Hosting & Reception', além de ter alcançado o Top 10 em categorias como 'Best Small Festival', 'The Innovation Award', 'Event Safety Award' e 'Contribution to Equality'.

'Carvão em Brasa' distinguido como vencedor nacional nos Iberian Festival Awards O festival Carvão em Brasa, realizado no Funchal, foi distinguido, ontem, como National Winner na categoria dedicada à hospitalidade e experiência do público (Best Hosting and Reception) nos Iberian Festival Awards.

“É bom sentir que artistas e parceiros vêem a sua notoriedade reforçada com a ligação ao Summer Opening. No fundo, todos trabalhamos para o mesmo objectivo: proporcionar uma experiência memorável ao público que continua a encher o Parque de Santa Catarina, ano após ano”, conclui o comunicado assinado pela organização do festival.