'Carvão em Brasa' distinguido como vencedor nacional nos Iberian Festival Awards

O festival Carvão em Brasa, realizado no Funchal, foi distinguido, ontem, como National Winner na categoria dedicada à hospitalidade e experiência do público (Best Hosting and Reception) nos Iberian Festival Awards.

De acordo com a organização, a distinção reconhece festivais “onde a hospitalidade e a experiência do público estão em primeiro lugar”. Nesta categoria, o festival espanhol SonRías Baixas foi anunciado como vencedor absoluto, enquanto o Carvão em Brasa recebeu o título de vencedor nacional por Portugal.

A distinção surge depois de o festival português ter somado oito nomeações na edição deste ano dos prémios, que distinguem anualmente eventos e profissionais da indústria dos festivais na Península Ibérica.

‘Carvão em Brasa’ soma 8 nomeações nos Iberian Festival Awards A terceira edição do Carvão em Brasa decorreu a 26 de Setembro de2025, na Quinta Magnólia, no Funchal

Entre os festivais portugueses nomeados esteve também o Summer Opening, realizado na Madeira.

Vencedores dos Iberian Festival Awards anunciados hoje, com Summer Opening entre os nomeados Vários festivais de música portugueses estão nomeados aos Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos), que contam com mais de 25 categorias e cujos vencedores são anunciados hoje numa cerimónia em Ponta Delgada.

A terceira edição do Carvão em Brasa, organizado pelo Estúdio 21 – Associação Cultural e Social das Ilhas, decorreu a 26 de Setembro de 2025, na Quinta Magnólia, no Funchal.

O cartaz reuniu estreias, regressos e nomes de referência, destacando-se: os Club Makumba, a banda de Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo; a cantautora Rossana, radicada em Londres; o madeirense Miguel de Miguel e o colectivo Pimenta Caseira, com Gui Salgueiro (The Black Mamba/ Mariza Liz), Ariel Rosa, Zé Maria e Fred Martinho (B.E.R.A. / HMB). Nos intervalos, o DJ PHILL.ME assegurou o ‘groove’ constante, que manteve o público em movimento.

O Carvão em Brasa conta com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, entre outros apoios de privados.