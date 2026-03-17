Sérgio Nóbrega já consta como líder na Madeira do World Creativity Day
Site oficial e comunicação das redes sociais do evento destacam madeirense
O madeirense Sérgio Nóbrega já consta como líder, na Madeira, do World Creativity Day, uma informação que está ser divulgada no 'site' oficial e comunicação das redes sociais do evento.
Sérgio Nóbrega especializou-se em eventos e comunicação, tendo integrado grupos de trabalho e formações ligadas a algumas das maiores empresas regionais e nacionais. É fundador da Associação das Indústrias Criativas, Mesclarte e da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas desde 2012.
Representante do World Creativity Day Portugal encontrou-se com Albuquerque na BTL 2026
Marta Leite Castro, representante do World Creativity Day Portugal (WCD), esteve na abertura da BTL 2026, onde teve a oportunidade de se encontrar com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e com o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.