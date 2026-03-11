Seguro tem na quinta-feira a primeira reunião semanal com Montenegro

O novo Presidente da República, António José Seguro, vai ter na quinta-feira à tarde a primeira reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Palácio de Belém.

Segundo a agenda do chefe de Estado divulgada à comunicação social, a reunião está marcada para as 16:00.

Depois das cerimónias oficiais de posse como Presidente da República, na segunda-feira, em Lisboa, António José Seguro esteve em Arganil, Guimarães e no Porto, na terça-feira.

Sobre o tema da legislação laboral, na terça-feira, durante uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, o Presidente da República apelou a que representantes dos trabalhadores, empresários e Governo voltassem "rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes".

Por sua vez, o primeiro-ministro afirmou na quarta-feira, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, que o Governo não quer "eternizar a discussão", mas quer "esgotar todas as possibilidades de aproximação" e vai reunir-se na próxima semana com os parceiros sociais.

Entretanto, a ministra do Trabalho convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião, no seu ministério, na próxima segunda-feira para retomar as negociações sobre as alterações à legislação laboral.

No seu discurso de posse, na Assembleia da República, na segunda-feira, António José Seguro prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro" e estar "próximo das pessoas", ouvindo as suas preocupações, "atento às desigualdades e comprometido com a justiça social e a dignidade humana".

Ao Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, o Presidente da República prometeu "cooperação leal e profícua" e aos partidos assegurou que tratará "todos por igual".

António José Seguro afirmou que tudo fará para estancar o "frenesim eleitoral" do passado recente com "ciclos eleitorais de dois em dois anos", e pediu aos partidos com representação parlamentar "um compromisso político claro" pela estabilidade.

Em 24 de fevereiro, ainda antes de tomar posse, António José Seguro e Luís Montenegro reuniram-se pela primeira vez após as eleições presidenciais, no Palácio Nacional de Queluz, durante mais de duas horas e meia.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, correspondentes a 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.