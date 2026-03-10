Circulação rodoviária no Caminho de Santo Amaro condicionada até 20 de Março

A Câmara Municipal do Funchal decidiu prolongar o condicionamento da circulação rodoviária no Caminho de Santo Amaro, no troço compreendido entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o n.º 12 de polícia do Caminho de Santo Amaro, no âmbito da execução de trabalhos de lançamento de um ramal de distribuição de água.

A intervenção decorrerá até ao dia 20 de Março, período durante o qual a circulação rodoviária naquele troço será realizada de forma alternada, de modo a permitir a execução segura dos trabalhos.

A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão de todos os condutores pelos eventuais transtornos causados e apela ao cumprimento da sinalização rodoviária temporária instalada no local, lembrando que as informações sobre alterações à circulação rodoviária podem ser consultadas na plataforma municipal: https://infomobilidade.funchal.pt.