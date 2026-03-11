Paróquia de Santa Maria Maior promove Novena de São José entre 13 e 22 de Março

A Paróquia de Santa Maria Maior – Socorro vai promover a Novena do Glorioso Patriarca São José – Festa da Primavera, entre os dias 13 e 22 de Março, convidando toda a comunidade a participar neste tempo de oração e reflexão.

A iniciativa pretende reunir fiéis e famílias em momentos de espiritualidade, dedicados de forma especial às famílias, crianças, trabalhadores, doentes e a toda a comunidade paroquial. Ao longo dos vários dias, os participantes são convidados a reflectir sobre o exemplo de São José, reconhecido na tradição cristã como modelo de fé, silêncio, trabalho e confiança em Deus.

Durante a novena, realizar-se-á diariamente o Terço de São José e a Novena, seguidos da celebração da Eucaristia.

O programa culmina no dia 22 de Março, às 11h00, com a Festa de São José, que inclui a celebração da Eucaristia, seguida de procissão e bênção das famílias.