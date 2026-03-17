Mercado dos automóveis usados em alta na Madeira

O Madeira Tecnopolo acolhe a partir desta quarta-feira e até 22 de Março o Mercado dos Automóveis Usados, um evento promovido pela ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, que coloca num único espaço diversas marcas e modelos de viaturas a preços competitivos.

Evento decorre no Madeira Tecnopolo com mais de 200 viaturas , Foto MP

Esta terça-feira, 17 de Março, durante uma conferência de imprensa, o presidente da Mesa das Multimarcas Automóveis da ACIF, Duarte Reis, destacou que o mercados dos automóveis usados está em alta na Região. Segundo o responsável depois de um aumento durante o pós-pandemia, actualmente os preços das viaturas usadas estabilizaram: "Temos muito mais usados para venda. Houve aquela fase pós-covid em que não havia viaturas novas e por isso as usadas subiram os valores. Agora, esse problema já está reposto, já temos os usados normalizados a nível de preços."

A tendência para este ano será o segmento dos eléctricos, sublinha, apontando que as viaturas têm sido vendidas "com alguma rapidez". Duarte Reis aponta que enquanto antes "havia alguma apreensão dos clientes relativamente aos eléctricos usados", agora, "os poucos automóveis eléctricos que têm chegado ao mercado dos usados, não tem sido um problema, mas sim rápido vender".

Os automóveis a gasolina lideram as vendas, com um crescimento acentuado. Em sentido oposto, os automóveis a diesel têm registado uma quebra na procura, aponta Duarte Reis.

O Mercado dos Automóveis Usados terá mais de 200 viaturas de diversas marcas e modelos à venda, que serão substituídas conforme forem vendidas. Duarte Reis frisa que a iniciativa conta com uma oferta variada, de todos os segmentos, desde automóveis citadinos pequenos até a maiores, tai como pickups, de gamas baixas até a mais altas, para todo o tipo de cliente.

O evento de entrada gratuita, que conta com nove stands presentes, vai funcionar das 10 às 21 horas de quarta a sábado e das 10 às 19 horas no domingo, com parque de estacionamento gratuito.