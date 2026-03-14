Benfica marca no último minuto e passa em Arouca
O SL Benfica foi a Arouca ganhar por 2-1, num jogo em que o clube lisboeta quase não se dava bem com os ares da montanha e arriscando perder o comboio para continuar a perseguir o objectivo do título e, pior, a mira do segundo lugar que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época.
Integrado no Maciço da Gralheira e rodeado por serras como a da Freita, Arada e Arestal, o jogo no Estádio Municipal de Arouca teve golos madrugadores e tardio. Aos 7 minutos, o espanhol Barbero marcou de penalti, castigando uma mão na área do capitão António Silva.
Já no início da segunda parte (50 minutos) o colombiano Richard Ríos empatou e, bem tarde no jogo (96 minutos), o croata Ivanovic conseguiu dar a volta ao marcador e resgatar os três pontos.
Com mais um jogo do que o FC Porto (66 pontos) e o Sporting (62 pontos), o Benfica soma os mesmos pontos 62 pontos, mas os 'dragões' recebem amanhã o Moreirense e os 'leões' adiaram o seu confronto com o Tondela.
O jogo não terminaria sem antes o árbitro ser obrigado a expulsar dois jogadores, um para cada lado (Dedic para o Benfica e Trezza para o Arouca) após se envolverem num 'pega-pega' na sequência do segundo golo encarnado.
No final ainda houve problemas nas bancadas com adeptos, supostamente do Benfica a colocarem fogo nos acentos.
A 26.ª jornada da I Liga continua amanhã, destacando-se do lado dos madeirenses o jogo entre o CD Nacional e o Estoril Praia às 15h30, no Estádio da Madeira.