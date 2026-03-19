Aviso laranja para chuva na costa Sul e regiões montanhosas a partir das 21 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso laranja para a chuva, válido para a Costa Sul e regiões Montanhosas da Madeira, entre as 21 horas desta quinta-feira, dia 19 de Março e as 6 horas de sexta-feira, dia 20 de Março. Prevê-se, por isso, um agravamento do estado do tempo.

Na Regiões Montanhosas, estará igualmente em vigor um aviso laranja, mas para o vento, a partir das 15 horas de hoje e até à meia-noite.

Já se encontram em vigor avisos amarelos para agitação marítima, válidos para o Porto Santo, costa sul e costa norte, até às 6 horas de amanhã. Também vigora um aviso amarelo devido à neve, nas regiões montanhosas, até às 18 horas de hoje.

O Porto Santo, Costa Norte e Costa Sul estarão sob aviso amarelo, entre as 15 horas de hoje e as 3 horas de 20 de Março, devido ao vento.

O aviso amarelo de chuva, nas regiões montanhosas e na costa sul, vigora até às 10 horas do dia 22 de Março, domingo.