Protecção Civil alerta para condicionamentos em várias zonas da Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil acaba de informar sobre os diversos condicionamentos rodoviários e acessos afectados na sequência da passagem da depressão Therese, que trouxe à Região neve, ventos fortes, precipitação intensa e descida acentuada das temperaturas.

Na Calheta, estão afectados o acesso à promenade da vila, a Estrada do Rochão até ao Paul da Serra, o Caminho do Salão, o cais do Paul do Mar, a ER 105 no Porto da Vila, a ER 209 no Paul da Serra e a ER 210 na Fonte do Bispo.

Em Câmara de Lobos, encontram-se condicionados a Estrada da Boca dos Namorados, o acesso à praia do Vigário e ao cais, a Estrada da Corrida e a Estrada José Avelino Pinto, na freguesia do Estreito.

No Funchal, as restrições aplicam-se à Estrada Florestal entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro, à ER 202 entre o Poiso e o Pico do Areeiro e à ER 203 acima do Abrigo do Pastor.

No concelho Machico, o cais do Porto da Cruz está condicionado.

Já na Ponta do Sol, foram afectados o acesso ao caminho n.º 28 – Cova dos Louros, a Levada Nova, a Levada do Moinho, o cais da Ponta do Sol e o cais da Madalena do Mar.

Em Porto Moniz, encontram-se condicionados os acessos à Praia da Laje, as Piscinas do Aquário, o cais do Seixal e o cais do Porto Moniz.

Por fim, em Santana, a Estrada Regional 218 entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira está interdita.

Percursos pedestres encerrados na Madeira devido ao mau tempo O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira estarão temporariamente encerrados, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também esta manhã o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou que todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira estarão temporariamente encerrados, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além disso, a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro permanecerá igualmente encerrada durante este período.