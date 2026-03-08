Secretária Regional homenageia mulheres na Saúde e Proteção Civil

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, assinalou este domingo, 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher com uma mensagem em vídeo, dirigida às profissionais da saúde e da protecção civil na Madeira.

“Juntas, em diferentes funções, protegemos e salvamos vidas. Feliz Dia da Mulher!”, declarou a responsável, destacando o contributo diário destas mulheres na protecção da população e no cuidado com a vida.