Secretária Regional homenageia mulheres na Saúde e Proteção Civil
A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, assinalou este domingo, 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher com uma mensagem em vídeo, dirigida às profissionais da saúde e da protecção civil na Madeira.
“Juntas, em diferentes funções, protegemos e salvamos vidas. Feliz Dia da Mulher!”, declarou a responsável, destacando o contributo diário destas mulheres na protecção da população e no cuidado com a vida.
Governo Regional divulga vídeo de homenagem às 'Mulheres que Constroem a Madeira'
O Governo Regional da Madeira assinalou o Dia Internacional da Mulher, celebrado este domingo, 8 de Março, com a divulgação de um vídeo de homenagem intitulado 'Mulheres que Constroem a Madeira'.