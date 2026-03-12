Luís Filipe Santos alerta para falta de estacionamento nas zonas altas do Funchal

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, alertou hoje, na reunião do executivo municipal, para a necessidade de criação de bolsas de estacionamento nas zonas altas da cidade, devido às dificuldades sentidas pelos moradores em encontrar lugar para estacionar.

Segundo o autarca, citado em nota de imprensa, os residentes da Estrada Comandante Camacho de Freitas têm manifestado queixas relacionadas com a crescente dificuldade em estacionar as suas viaturas, situação que associa à elevada concentração de associações naquela zona, cujas actividades acabam por ocupar os lugares habitualmente utilizados pelos moradores. “É cada vez mais urgente, premente e pertinente avançar com soluções concretas para o estacionamento nas zonas altas do Funchal, garantindo qualidade de vida aos residentes”, afirmou.

Durante a reunião foram também discutidos e deliberados vários assuntos relacionados com a actividade municipal, entre os quais a atribuição de apoios financeiros e a celebração de protocolos com entidades culturais, desportivas e sociais, conforme avançou o DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira.

O executivo analisou ainda pedidos de isenção de taxas municipais associados à realização de iniciativas culturais e comunitárias, bem como solicitações de pagamento de dívidas em prestações.

Outro dos pontos abordados foi a homologação da lista final do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, assim como o programa de apoio à conservação e beneficiação de habitações degradadas no concelho.

Luís Filipe Santos participou na reunião enquanto vereador sem pelouro.