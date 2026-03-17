Condicionamentos temporários de trânsito devido à cerimónia do 33.º aniversário do Comando Operacional da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal informou, esta terça-feira, dos condicionamentos temporários de trânsito na zona da Praça do Município, Rua dos Ferreiros, Rua do Marquês e Rua Câmara Pestana no âmbito da cerimónia militar do 33.º aniversário do Comando Operacional da Madeira.

A Câmara Municipal do Funchal torna público que, no âmbito da realização da cerimónia militar comemorativa do “33.º Aniversário do Comando Operacional da Madeira”, será necessário proceder às seguintes alterações temporárias de trânsito:



A Câmara Municipal agradece "a compreensão de todos os condutores para os eventuais constrangimentos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente e das orientações da Polícia de Segurança Pública".