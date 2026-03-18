Margarido alerta para a necessidade de salvaguardar a segurança e a protecção das crianças nos campos de férias

A secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença no encerramento do Seminário 'Campos de Férias', que decorreu no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, sublinhando a importância de salvaguardar a segurança e a protecção das crianças e jovens.

A iniciativa, promovida pela Direcção Regional de Juventude, e que contou com a presença do director Regional, André Alves, reuniu técnicos, monitores, dirigentes associativos e representantes de várias entidades, nomeadamente da Polícia de Segurança Pública, da Autoridade Regional das Atividades Económicas, da Ordem dos Engenheiros Técnicos e do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança.

Na sua intervenção, Paula Margarido destacou que os campos de férias são “momentos profundamente marcantes na vida dos jovens”, espaços de descoberta, convivência e construção de memórias e amizades duradouras, assumindo também um papel relevante no apoio às famílias, ao contribuírem para a conciliação entre a vida profissional e familiar.

Contudo, a governante alertou para os desafios crescentes associados a estas iniciativas, sublinhando que “se, no passado, a segurança se centrava sobretudo na dimensão física, hoje assume um carácter muito mais abrangente”.

Nesse sentido, destacou que a segurança deve ser entendida "de forma integrada, incluindo não apenas a prevenção de acidentes e o cumprimento de normas logísticas, mas também aspetos relacionados com a privacidade, a protecção de dados pessoais, a identidade digital e a exposição online das crianças e jovens".

“Vivemos num tempo em que os riscos são mais complexos e exigem uma resposta mais preparada. A protecção das crianças passa também por garantir que a sua imagem, os seus dados e a sua identidade estão devidamente salvaguardados”, afirmou.

A secretária Regional sublinhou ainda que o Governo Regional tem vindo a acompanhar esta realidade "de forma atenta e proativa2, quer através da implementação de medidas nos campos de férias sob a sua responsabilidade directa, quer ao nível da regulação e orientação das iniciativas promovidas por entidades externas, assegurando o cumprimento de padrões de qualidade e segurança.

Paula Margarido destacou também a importância de momentos de reflexão e capacitação como este seminário, que permitem partilhar conhecimento, reforçar boas práticas e elevar os níveis de exigência na organização destas atividades.

Na ocasião, deixou uma palavra de reconhecimento à Direcção Regional de Juventude pela organização da iniciativa, salientando o seu papel na promoção de políticas que valorizam a qualidade, a segurança e a formação no setor.

O seminário abordou diversas temáticas relevantes para a organização de campos de férias, incluindo segurança alimentar, transporte de crianças, enquadramento legal das atividades e proteção de dados, contribuindo para uma abordagem mais completa e atualizada dos desafios que se colocam neste domínio.

A governante concluiu reforçando que investir na qualidade e segurança dos campos de férias é “investir no bem-estar, no desenvolvimento e no futuro dos jovens”, apelando à responsabilidade partilhada de todas as entidades envolvidas.