Madeira é "ponto de encontro de ideias arrojadas e mentes visionárias"

A directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade considerou, ontem, que “a Madeira é já um ponto de encontro de ideias arrojadas e mentes visionárias". Andreia Collard representou a Secretaria Regional de Economia, no Demo Day da 7.ª edição do Madeira Startup Retreat, realizado no Museu Casa da Luz, no Funchal.

“Hoje, celebramos não só as vossas conquistas, mas também o potencial transformador para as indústrias do turismo e das viagens”, destacou Andreia Collard, enfatizando o papel da ilha como “laboratório vivo para a criatividade, experimentação e colaboração”. O evento ficou marcado por um programa de seis semanas de trabalho, concluído ontem.

No último dia do encontro, a directora regional sublinhou a evolução do turismo madeirense, que na sua opinião, “tem sido o coração da identidade da Madeira (…). Os viajantes de hoje exigem autenticidade, sustentabilidade, tecnologia perfeita e experiências com significado. Além disso, os desafios colocados pelas alterações climáticas, preservação ambiental, conflitos e guerras estão a mudar as necessidades e expectativas dos consumidores”, vincou. Defendeu, por isso que “a competitividade no mundo moderno depende da capacidade de unir diferentes áreas, de ligar indústrias e de ver a inovação como um ecossistema interligado para um futuro mais sustentável”, apelando à curiosidade e à coragem dos investidores no assumir riscos”, como forma de impulsionar a economia.

A 7.ª edição do Madeira Startup Retreat incluiu apresentações das startups perante empresários, grupos hoteleiros, entidades ligadas aeroportos e portos, com o propósito de fomentar parcerias.

Foram oradores convidados Eliano Marques (Datamentors), Lígia Gomes (Amplify Good | Nomads & Pirates | Peggada), Carlos Bleck de Siqueira (FRANK), Sérgio Guerreiro (Turismo de Portugal), Carla Portela (NOVA SBE) e Carlos Soares Lopes (Startup Madeira).

Ao longo de seis semanas, desde 9 de Fevereiro, as startups participaram em mais de 10 workshops e sessões de mentoria com 18 especialistas, abrangendo autoavaliação, marcas, marketing, estratégias de produto e treino para apresentações rápidas de negócios. A edição deste ano contou com mais de 190 participantes, entre os quais 77 alunos da Universidade da Madeira.

Desde 2018, o Madeira Startup Retreat, promovido pela Startup Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, acelerou 70 startups de 26 países, 201 empreendedores de 39 nacionalidades e mais de 60 mentores, consolidando a Madeira como hub de referência para inovação turística sustentável e digital, alinhada com as estratégias regionais de economia e projeção internacional.