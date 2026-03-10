Saiba o que hoje é notícia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe hoje em Paris representantes de cerca de 60 países para debater e impulsionar o recurso da energia nuclear para uso civil.

A reunião de alto nível ocorre num momento de crise energética devido à guerra no Médio Oriente e quando se assinala o 15.º aniversário do desastre nuclear de Fukushima (Japão).

No encontro, que conta com a participação da líder da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, França pretende ampliar a aliança europeia pró-energia nuclear, um grupo informal atualmente com 16 membros da União Europeia (UE) que defende o uso da energia nuclear como uma fonte essencial para a descarbonização, segurança energética e competitividade industrial.

Atualmente, a aliança é formada por França (país que impulsionou este grupo em 2022), Bulgária, Croácia, Finlândia, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Suécia, Hungria, Bélgica e, desde 2025, Itália.

Na antecipação da reunião, Paris lembrou que a Comissão Europeia "colocou em cima da mesa" 10 mil milhões de euros para serem canalizados para esta energia, numa altura em que os Estados-membros do bloco "estão a negociar a possibilidade de financiar centrais nucleares".

A presidência francesa assinalou ainda que o executivo comunitário estimou que seria necessário investir até 240 mil milhões de euros nos projetos nucleares dos Estados-membros. França planeia a construção de pelo menos seis novos reatores.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

Os acionistas da Impresa reúnem-se hoje, em assembleia-geral (AG) extraordinária, para deliberar o alargamento do Conselho de Administração dos atuais seis para nove membros, permitindo a entrada de três nomes do grupo italiano MFE - MediaForEurope, o qual é controlado pela família Berlusconi.

Os nomes propostos são Michele Giraudo, 'chief revenue officer' [administrador responsável pelas receitas] da MFE Advertising, Massimiliano Ventimiglia, fundador e presidente executivo (CEO) da Onde Alte, dedicada à inteligência artificial (IA) e 'big data' para meios digitais, e Massimo Musolino, CEO para gestão e operações da Mediaset em Espanha.

"Caso membros propostos venham a ser eleitos, o início das suas funções apenas ocorrerá após a aquisição, pela MFE - MediaForEurope, da qualidade de acionista da Impresa", segundo a convocatória.

A dona da SIC e do Expresso anunciou, em 26 de novembro, a parceria com a italiana MFE, através da qual esta irá passar a deter 32,934% da dona da SIC através da subscrição de um aumento de capital no valor de 17,325 milhões de euros, mantendo a família Balsemão (através da Impreger) o controlo do grupo com 33,738%.

POLÍTICA

O programa da posse de António José Seguro como Presidente da República prossegue em Arganil, Guimarães e Porto, depois das cerimónias oficiais de segunda-feira, primeiro dia do seu mandato.

Às 11:00, o novo Presidente da República irá à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que esteve cercada por chamas em 2025, e que visitou no verão passado -- incluindo desta forma o interior no programa alargado da sua posse.

De tarde, pelas 16:00, António José Seguro fará uma visita ao Laboratório da Paisagem de Guimarães -- Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, fundada pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O programa termina no Porto, com uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Duarte, com intervenções do autarca e do chefe de Estado, e um concerto na Casa da Música, com atuações da Orquestra Juvenil da Bonjóia e de Pedro Abrunhosa.

***

O PSD inicia jornadas parlamentares de dois dias em Caminha (Viana do Castelo), que contarão com a participação do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, como orador convidado, e de três ministros num painel sobre o PTRR.

O encerramento, na quarta-feira pela hora de almoço, será feito pelo presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Hoje de manhã, as jornadas, com o tema "Portugal resiliência e ambição", começam com visitas ao Porto de Mar de Vila Praia de Âncora e ao paredão da praia de Moledo, no município de Caminha (distrito de Viana do Castelo), antes da sessão formal de abertura das jornadas, marcada para as 15:30, que contará com a intervenção do líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hugo Soares.

SOCIEDADE

Os guardas prisionais começam hoje uma greve na cadeia de Vale de Judeus, de onde fugiram cinco reclusos em 2024, que se prolonga até ao dia 30 de abril.

O protesto foi marcado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que considera que a segurança na cadeia de Vale de Judeus não foi reforçada depois da fuga que aconteceu em setembro de 2024.

A greve será total e, segundo explicou este sindicato à Lusa, os presos que não têm atividades - não estudam, nem trabalham - terão o horário de pátio reduzido e vão ficar nas respetivas celas 22 horas por dia.