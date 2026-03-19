“Madeira é exemplo nacional” no combate ao AVC

A Madeira recebeu, esta quinta-feira, a distinção de “Região Angels”, atribuída pela Angels Portugal, que reconhece a região como segura no atendimento a acidentes vasculares cerebrais (AVC).

A cerimónia a decorrer no Hospital Dr. Nélio Mendonça conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas.

A Madeira é a segunda região do país a obter esta certificação, depois do Algarve, no âmbito de uma iniciativa da Angels — estrutura mundial de apoio às Unidades de AVC — em parceria com a European Stroke Organisation (ESO).

Para alcançar esta distinção, a região demonstrou eficiência na Via Verde AVC, cumprimento rigoroso dos tempos de intervenção, formação contínua das equipas de saúde e compromisso com a melhoria permanente, através de auditorias e simulações clínicas.

Uma Região Angels assenta na articulação entre comunidade, serviços de emergência e cuidados hospitalares, garantindo melhores resultados no tratamento de doentes.

Segundo Inês Carvalho, representante da Angels em Portugal, o AVC continua a ser a doença que mais incapacita e mata no país, afectando um em cada cinco portugueses. O projecto, criado em 2016, envolve actualmente 157 países, mais de 11 mil organizações e cerca de 228 mil unidades de saúde.

A responsável sublinha que a Madeira tem sido “absolutamente consistente” na monitorização da qualidade, destacando a região como “um verdadeiro exemplo a nível nacional”. O desafio lançado em 2024 passa por preparar regiões para o AVC com base em critérios como a literacia da população, a organização pré-hospitalar e o compromisso com a melhoria contínua.