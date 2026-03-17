Câmara de Lisboa confirma buscas relacionadas com iluminações de Natal

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) foi alvo de buscas relacionadas com a operação "Lúmen", investigação sobre um alegado esquema criminoso com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas, confirmou hoje à Lusa fonte da autarquia.

Além de confirmar a realização de buscas por parte da PJ, relacionadas com as iluminações de Natal, a fonte camarária indicou que o município está a colaborar com as autoridades.

A mesma fonte não tinha ainda conhecimento se o funcionário público que integra o grupo de detidos é ou não do quadro da autarquia.

A PJ deteve hoje quatro pessoas suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas.

Em comunicado, a PJ referiu que foi realizada, através da Diretoria do Norte, uma operação policial no âmbito da criminalidade económico-financeira, tendo sido detidos "um administrador e um funcionário de uma empresa privada, uma presidente de associação privada e um funcionário público".

Na operação "Lúmen", foram efetuadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do país, em entidades e empresas públicas e privadas.

De acordo com a PJ, a investigação teve origem numa denúncia ligada com a "pretensa viciação de procedimentos de contratação pública relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas, utilizadas nas épocas de Natal e na celebração de diversas festividades".

As iluminações de Natal de Lisboa, em 2025, foram inauguradas no dia 22 de novembro no Terreiro do Paço e ficaram ligadas até 06 de janeiro.

Em dezembro passado, a Câmara Municipal de Lisboa indicou que o investimento nas iluminações de Natal foi de 749.500 euros, o mesmo valor que foi disponibilizado em 2023 e 2024, no âmbito de um protocolo entre o município e a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS), ou seja, a autarquia não contrata diretamente qualquer empresa, o que é da responsabilidade da UACS.

De acordo com a CML, foi montado um percurso de 182 quilómetros de luz, com 1.050 estruturas luminosas e 5.900 peças decorativas, distribuídas por 46 locais da cidade.