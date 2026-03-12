Dois navios de cruzeiro passam a noite no Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebeu, esta quinta-feira, dois navios de cruzeiro, o Marella Explorer 2 e o Silver Spirit, que chegaram para passar a noite.

O Marella Explorer 2 chegou pelas 7 horas de Santa Cruz de Tenerife, transportando 1.741 passageiros e 755 tripulantes, para uma escala de 24 horas agenciada pela Agência Ferraz.

O navio vai passar a noite na pontinha, seguindo na sexta-feira, ao início da manhã (pelas 7 horas), para Lanzarote. Está a realizar um cruzeiro de uma semana no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), navegando entre as ilhas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Madeira, Lanzarote e Fuerteventura.

Também agenciado pela Agência Ferraz, o Silver Spirit iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal às 10 horas, com 915 pessoas a bordo, sendo 513 passageiros e 402 tripulantes.

Vai também 'dormir' na cidade, ficando até às 13 horas de sexta-feira no Cais 6. Está numa viagem de reposicionamento das Caraíbas para a Europa. Começou a 2 de Março nos Barbados, fez escalas em Cabo Verde e Canárias, e do Funchal segue para Lisboa, onde termina a viagem.