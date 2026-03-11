Porto do Funchal com três navios
O Marella Voyager chegou na manhã desta quarta-feira ao Funchal, para uma escala de 11 horas agenciada pela Agência Ferraz. O navio, que está a navegar com 1.859 passageiros e 786 tripulantes, iniciou as manobras de acostagem pelas 7 horas, vindo de Puerto del Rosario, Fuerteventura, e segue viagem ao final da tarde, pelas 18 horas, em direcção a Santa Cruz de La Palma.
Está a realizar um cruzeiro de uma semana na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), com paragens em Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e La Palma. No Funchal, cruzou-se com o AIDAluna e com o Europa, que chegaram terça-feira e passaram a noite na cidade.
O AIDAluna, com 2.107 passageiros e 631 tripulantes a bordo, é agenciado pela Blatas, e segue viagem pelas 18:00 horas para Fuerteventura. Já o Europa, com 324 passageiros e 281 tripulantes, é uma escala da JFM Shipping, e fica no Funchal até bem perto da meia-noite, seguindo depois para Gran Canaria. Os dois estão também posicionados na rota CAI.