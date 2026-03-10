Três escalas trazem 6.117 passageiros ao Porto do Funchal
O Porto do Funchal está a receber esta terça-feira, 10 de Março, a escala de três navios de cruzeiro, que estão a movimentar 6.117 passageiros e 2.067 tripulantes. Ao Mein Schiff Relax, que chegou na segunda-feira para passar a noite no Funchal, juntaram-se hoje o AIDAluna e o Europa.
O ‘luna’, com 2.107 passageiros e 631 tripulantes, foi o primeiro navio a chegar ao Porto do Funchal, onde vai pernoitar. O navio agenciado pela Blatas chegou pelas 8h45 horas, proveniente de Santa Cruz de La Palma, no âmbito no cruzeiro de 12 dias pela rota Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou a 1 de Março, em Las Palmas de Gran Canaria, e termina no dia 13, próxima sexta-feira, em Fuerteventura.
O Europa chegou mais tarde, pelas 15 horas, também para passar a noite na pontinha. O navio traz a bordo 605 pessoas (324 passageiros e 281 tripulantes), para uma escala de 33 horas agenciada pela JFM Shipping. Está também a navegar na CAI, no âmbito de um cruzeiro de 10 dias que começou a 3 de Março em Las Palmas e que termina na sexta-feira nesse mesmo porto.
Também agenciado pela JFM Shipping, o Mein Schiff Relax, com 4.010 passageiros e 1.436 tripulantes, chegou ao Funchal já perto da meia-noite de segunda-feira, vindo de Las Palmas de Gran Canaria. Segue viagem durante a tarde, pelas 18 horas, rumo a La Palma. Trata-se de mais um cruzeiro pelas ilhas da CAI, com escalas em Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gran Canaria e, claro, Madeira.