Cuidado com a estrada e não vá para a serra

Atenção ao piso molhado e, nalgumas zonas, ao piso gelado. É o que podem enfrentar os que tencionam enfrentar a subida aos picos mais altos. Na foto do leitor Tiago Alves, tirada esta manhã na zona do Poiso, o piso está gelado e escorregadio, abaixo dos 1.400 metros de altura.

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Cá em baixo, como referido, é o piso molhado e o trânsito do dia-a-dia que está a causar congestionamento na Via Rápida, já com quase 5 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava a partir da zona do Porto Novo.

Foto Google Maps

Não será uma manhã fácil, mas importa que os condutores tenham ciente das condições atmosféricas para evitarem problemas além do habitual pára-arranca. Conduza com precaução.