Cuidado com a estrada e não vá para a serra
Atenção ao piso molhado e, nalgumas zonas, ao piso gelado. É o que podem enfrentar os que tencionam enfrentar a subida aos picos mais altos. Na foto do leitor Tiago Alves, tirada esta manhã na zona do Poiso, o piso está gelado e escorregadio, abaixo dos 1.400 metros de altura.
Ver Galeria
Cá em baixo, como referido, é o piso molhado e o trânsito do dia-a-dia que está a causar congestionamento na Via Rápida, já com quase 5 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava a partir da zona do Porto Novo.
Não será uma manhã fácil, mas importa que os condutores tenham ciente das condições atmosféricas para evitarem problemas além do habitual pára-arranca. Conduza com precaução.